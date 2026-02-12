С общоградско поклонение Варна ще отбележи 153 години от гибелта на Левски
©
Отдаването на почит към паметта на Апостола на 18 февруари става след призив на учените от историческите факултети от Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий“ и на Софийския университет "Св. Климент Охридски“, както и на колегите им от БАН, всички институции да се съобразят с доказаната историческа истина за точната дата за гибелта на Васил Левски.
По стар стил тя е 6 февруари 1873 година. Според действащия Григориански календар за XIX век се добавят 12 дни към датите от Юлианския календар – така наречения стар стил. Така датата е 18 февруари по нов стил, а не 19, както грешно се отбелязва в продължение на години. Историците дават пример с правилното датиране на раждането на Васил Левски – 6 юли по стар стил и 18 юли по нов стил.
Датата 18 февруари вече е залегнала и в учебниците по история, а от 2009 година в историческата столица на България – Велико Търново и редица други български градове също отбелязват обесването на Васил Левски на тази дата, посочват от дирекция "Култура и духовно развитие".
По данни на Националния музей "Васил Левски“ до нас са достигнали седем безспорно установени фотографии на Апостола, получили широка популярност.
Най-ранната снимка е направена през август 1867г. В Белград, след преминаването на четата на войводата Панайот Хитов от България в Сърбия, т. нар. байряктарска снимка на Левски.
Петият портрет на Васил Левски (на снимката) е направен през лятото или пролетта на 1870г., изобразен в бюст, облечен в европейски градски дрехи. Този портрет се смята за най-хубав и изразителен, даващ най-добра представа за физическия и духовен образ на Апостола.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
След катастрофата: Движението по АМ "Хемус" в посока Варна е възс...
18:47 / 11.02.2026
Отчитат ръст на обявите за работа във Варна
13:23 / 11.02.2026
ИТН внася законопрект за допълнение на Закона за личните данни, и...
11:48 / 11.02.2026
Колко е средната заплата във Варна?
12:17 / 11.02.2026
Важно: Влакове от Варна с нов маршрут от днес
08:34 / 11.02.2026
Пожар в апартамент във Варна тази вечер – размина се без жертви
21:42 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.