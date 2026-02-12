Община Варна организира общоградско поклонение, с което ще бъдат отбелязани 153 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. За втора поредна година събитието ще се проведе на 18 февруари от 10:00 ч. пред паметника на Левски в Алеята на Възраждането в Морската градина. Ще бъдат положени венци и цветя с военен ритуал и ще бъде отслужена заупокойна молитва. Съорганизатори са Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.Отдаването на почит към паметта на Апостола на 18 февруари става след призив на учените от историческите факултети от Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий“ и на Софийския университет "Св. Климент Охридски“, както и на колегите им от БАН, всички институции да се съобразят с доказаната историческа истина за точната дата за гибелта на Васил Левски.По стар стил тя е 6 февруари 1873 година. Според действащия Григориански календар за XIX век се добавят 12 дни към датите от Юлианския календар – така наречения стар стил. Така датата е 18 февруари по нов стил, а не 19, както грешно се отбелязва в продължение на години. Историците дават пример с правилното датиране на раждането на Васил Левски – 6 юли по стар стил и 18 юли по нов стил.Датата 18 февруари вече е залегнала и в учебниците по история, а от 2009 година в историческата столица на България – Велико Търново и редица други български градове също отбелязват обесването на Васил Левски на тази дата, посочват от дирекция "Култура и духовно развитие".По данни на Националния музей "Васил Левски“ до нас са достигнали седем безспорно установени фотографии на Апостола, получили широка популярност.Най-ранната снимка е направена през август 1867г. В Белград, след преминаването на четата на войводата Панайот Хитов от България в Сърбия, т. нар. байряктарска снимка на Левски.Петият портрет на Васил Левски (на снимката) е направен през лятото или пролетта на 1870г., изобразен в бюст, облечен в европейски градски дрехи. Този портрет се смята за най-хубав и изразителен, даващ най-добра представа за физическия и духовен образ на Апостола.