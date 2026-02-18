С общоградско поклонение днес Варна ще отбележи 153 години от гибелта на Апостола
Отдаването на почит към паметта на Апостола на 18 февруари става след призив на учените от историческите факултети от Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий“ и на Софийския университет "Св. Климент Охридски“, както и на колегите им от БАН, всички институции да се съобразят с доказаната историческа истина за точната дата за гибелта на Васил Левски.
По стар стил тя е 6 февруари 1873 година. Според действащия Григориански календар за XIX век се добавят 12 дни към датите от Юлианския календар – така наречения стар стил. Така датата е 18 февруари по нов стил, а не 19, както грешно се отбелязва в продължение на години. Историците дават пример с правилното датиране на раждането на Васил Левски – 6 юли по стар стил и 18 юли по нов стил.
Датата 18 февруари вече е залегнала и в учебниците по история, а от 2009 година в историческата столица на България – Велико Търново и редица други български градове също отбелязват обесването на Васил Левски на тази дата, посочват от дирекция "Култура и духовно развитие".
