С помощта на професионални художници: Младежи преобразиха скучните трансформатори във варненските квартали
© NOVA
Инициативата стартира преди три години по идея на основателя на Българското училище за графити Дамян Николов. Заедно с други улични артисти той започва да изрисува трафопостове, доказвайки, че изкуството не е само в галериите, а може да бъде част от ежедневието на хората.
"Флората и фауната, която губим все по-често в градската среда - птици, дървета, храсти, се опитваме да върнем чрез рисунките. Да напомним на хората за красивите неща, които често забелязваме едва когато ги загубим“, споделя Дамян Николов.
С подкрепата на местното електроразпределително дружество и спонсори за материалите, идеята постепенно се превръща в реалност. До момента над 20 трансформатора в различни райони на Варна вече са преобразени с различни по мащаб и стил художествени композиции.
В процеса активно се включват и професионални художници като Мартин Малинов, който помага както на по-опитните, така и на по-младите участници. Работата започва със скица, която след това се пренася върху стената, а детайлите често изискват дни труд.
"При по-големите стени първият ден минава само в скициране, а на следващия се работи по цветовете и детайлите“, разказва пред NOVA един от графити артистите, участвали в инициативата.
Проектът вече среща широка подкрепа и сред жителите на града. В някои квартали хората сами организират събиране на средства за боите и материалите, тъй като трудът на артистите е изцяло доброволен.
"Оказа се, че проблемът е само финансов. Художниците работят безвъзмездно, затова поех инициативата да съберем средства от съседите“, споделя Христомир Христов, жител на един от кварталите.
Артистите са категорични, че няма да спират дотук. Те се надяват на още по-добри локации, повече участници и още по-високо качество на проектите.
"Картините от галерията излизат на улицата и това е прекрасно. Изкуството и културата трябва да се развиват и да бъдат достъпни за всички“, допълва Мартин Малинов.
Още от категорията
/
10-годишна гимнастичка от Варна тренира по 5 часа, учи, а след това прави мартеници за благотворителна кампания
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Коцев разговаря със здравния министър за МБАЛ "Св. Анна" – назнач...
20:19 / 04.02.2026
Кметът на Варна Благомир Коцев коментира сагата с Окръжна болница...
21:42 / 03.02.2026
Варна в челната тройка по разрешителни за строеж
16:28 / 03.02.2026
Морски плаж Кабакум - Север е почистен от нефтопродукти
18:52 / 02.02.2026
Жена от Добрич попадна в болницата, след като се блъсна край Лети...
16:46 / 02.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.