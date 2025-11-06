Напредва ремонтът на важната за бизнеса в Западна промишлена зона пътна артерия, видя репортер наТова е улица "Перла“. Тя е основната артерия в наситения с много и разнообразни икономически субекти район.На ул. "Перла“се извършва подмяна на бордюри, както и изграждането на нови, най-вече на кръстовището ѝ с бул. "Владислав Варненчик“.