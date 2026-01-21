Близо 200 безстопанствени котки са преминали за по-малко от един месец през трите лицензирани ветеринарни клиники, с които Община Варна има сключени договори. По данни на ветеринарномедицинските заведения на ден могат да се обработят около 10 животни, а записванията са за поне две седмици напред.Дейностите се извършват съвместно с доброволци – граждани и неправителствени организации за защита на животните. Безстопанствените котки се залавят по хуманен начин и се отвеждат в избраната клиника за съответния район за извършване на манипулации.Един от най-активните доброволци в район "Младост“, Евгени Вълков, се включва в кампанията, защото, според него, кастрираното животно е много по-спокойно и живее по-дълго. По думите му некастрираните индивиди, особено мъжките, стават агресивни и стресът в размножителния период е предпоставка за инциденти.Доброволецът е убеден, че инициативата на Община Варна е сериозна крачка в процеса на овладяване на популацията на безстопанствените котки. Той се е снабдил с клетка за транспортиране на животното, на което преди това е спечелил доверието с храна и сприятеляване в продължение на няколко дни. За по-агресивните индивиди е подготвил "капан“, като залавянето отново е по хуманен и безболезнен способ.Кастрацията се извършва в рамките на деня, в който е доведена котката във ветеринарната клиника. Д-р Стоянов от клиниката в кв. "Бриз“ разказва, че и за двата пола процедурата не е сложна, а възстановяването на животното е в рамките на няколко часа. Освен кастриране от правоспособно лице – ветеринарен лекар, при спазване на законовите изисквания животните се маркират чрез подрязване на връхчето на ухото. Всяка котка подлежи и на задължително комбинирано вътрешно и външно обезпаразитяване, посредством пипета.Следоперативната грижа включва престой от 24 ч. в лечебното заведение, където е извършена манипулацията. След това котката се връща отново от доброволеца на мястото, където е заловена. По думите на ветеринарния лекар и преди доброволци са водели в клиниката бездомни котки за кастрация, но сега интересът е по-засилен заради осигурения от Община Варна финансов ресурс.За кастрация се приемат само здрави животни, а всякакви допълнителни манипулации и лечение могат да бъдат извършвани за сметка на лицето, довело котката. Лекарите и от трите клиники, които работят по програмата, препоръчват манипулациите при женските котки да се извършат в рамките на следващите няколко седмици, защото животните навлизат в размножителния си период.Приемането на животното в клиниката се извършва в рамките на регламентираното работно време с приемо-предавателен протокол, подписан от ветеринарен лекар във ветеринарномедицинското заведение и доброволеца, довел котката. За максимален контрол в документа се посочва наименование и адрес на клиниката, трите имена на доброволеца, довел котката, дата на довеждане и краен срок за вземане. Посочват се още адресът или местоположението на улавяне на котката, както и че лицето, което я е довело, се задължава да я вземе лично в посочения от ветеринарния лекар ден, като я върне на мястото, където е уловена.Извеждането от ветеринарномедицинското заведение се извършва с подписване на протокол за вземане на котката, като към всеки документ следва да е приложена снимка на животното.Клиниките, които работят по договор с Община Варна, са следните:- За район "Одесос“ и район "Приморски“ – клиника "Прима вет – Варна“ ЕООД с адрес: КК Св. Св. Константин и Елена, спирка "Балкан“ ("Марек“), ул. "Първа“ 147;- За район "Младост“ и район "Владислав Варненчик“ – клиника "Стоянов вет“ ЕООД с адрес: ул. "Д-р Любен Попов“ №28- За район "Аспарухово“ - клиника "Дианавет“ ЕООД с адрес: кв. "Аспарухово“, ул. "Моряшка“ №19.Финансирането на дейностите се осъществява от бюджета на Общински приют за безстопанствени кучета в с. Каменар, като срокът на договорите с клиниките е 12 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс.