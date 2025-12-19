С тържествен водосвет, отслужен от отец Ясен Шинев, в УМБАЛ "Св. Марина“ във Варна бе открита нова супермодерна апаратура. Мамографът от последно поколение е с минимално лъчене и ще служи за обучаване на специалисти по образна диагностика. Той е придобит по проекта "Повишаване на транслационните постижения в медицината (MUVE-TEAM)", финансиран от Европейския съюз. Сред официалните гости редом с академичното ръководство на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ и управата на УМБАЛ "Св. Марина“ бе директорът на РЗОК – Варна, д-р Диян Димов."Днес откриваме най-новия и най-модерния в България мамографски център, който ще даде нов фронт за развитие на наука и за обучение на младите специалисти. Идеята е в бъдеще да разширим възможностите за ранната диагностика на рака на гърдата, който е голям бич за съвремието. Благодаря на екипа на проекта, воден от проф. Близнакова, на всички сътрудници. Поемам ангажимент в Медицинския университет да развиваме подобни научни проекти и занапред“, заяви ректорът на висшето учебно заведение проф. д-р Димитър Райков."С тази иновативна техника се поставя началото на полезното развитие на науката и в университетската ни болница. Да не забравяме, че сме най-големият лечебно-консултативен болничен комплекс в Североизточна България и втори по големина у нас. Нашата болница предоставя комплексно лечение и диагностика на онкологични заболявания. Тъй като проектът е съвместен на Медицинския университет, болницата и факултета по обществено здравеопазване, инженери от тази катедра ще изработят модел, който ще допринесе допълнително за ранната диагностика и профилактиката на пациенти, предразположени към онкологично заболяване“ заяви проф. д-р Силва Андонова, изпълнителен директор на УМБАЛ "Св. Марина“.