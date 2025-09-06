ЗАРЕЖДАНЕ...
С военен ритуал бяха положени венци и цветя пред паметната плоча на княз Александър Батенберг във Варна
Във Варна с военен ритуал бяха положени венци и цветя пред паметната плоча на княз Александър Батенберг до сградата на Държавен архив Варна, след което Представителният духов оркестър поведе шествие по бул. "Мария Луиза“ до "Паметник на приморци, загинали в Сръбско-българската война през 1885 г“.
Пред паметника началникът на Щаба на Военноморските сили капитан Ӏ ранг Божидар Иванов, прие строя на почетния караул. Свещеници от Варненска и Великопреславска митрополия, с участието на хора при Катедралния храм "Свето Успение Богородично“, отслужиха заупокойна молитва в памет на загиналите войни. Бяха положени венци и цветя и почетният караул премина в тържествен марш.
За трета поредна година Община Варна, доброволци и членове на патриотични съюзи организират историческа възстановка на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Именно във Варна, на това място, Съединението е официално обявено от княз Александър Батенберг. Във възстановката традиционно се включиха и оркестрантите от Представителния духов оркестър на Военноморските сили.
На ритуалите присъстваха представители на държавната и местна власт, на Варненска и Великопреславска митрополия, командири на военни формирования от град Варна, членове на военно-патриотични и родолюбиви съюзи и организации, граждани и гости на града.
В Бургас празничните прояви започнаха с тържествено издигане на националното знаме на площад "Атанас Сиреков“.
Пред сградата на общината бяха построени представителни блокове от състава на Военноморските сили, Командването за логистична поддръжка и Военновъздушните сили.
Строят беше приет от командирът на Флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Радко Пенев.
Отбелязването на празника продължи със заупокойна молитва в памет на загиналите български войни и ритуал по отдаване на военни почести и полагане на венци и цветя пред паметника на 24–ти пехотен Черноморски полк, пред сградата на Военен клуб Бургас
На тържествените прояви присъстваха представители на областната и общинска администрация в Бургас, ученици, много граждани и гости на града.
Министърът на правосъдието пред паметника на ген. Вазов в София: Днес отдаваме почит на един изключителен българин и пълководец
14:26
Киселова: Единни можем да постигнем много повече, отколкото всеки един по отделно със собствени усилия
12:54
"Продължаваме Промяната":Съединението е доказателство, че българите могат да се изправят срещу всяка сила
10:15
Честит празник, българи!
07:57
Ограничават движението на тежкотоварни камиони над 12 т по АМ "Тракия", АМ "Хемус" и АМ "Струма" на 8 септември
05.09
Доц. Соня Пенкова: Само на 6 и 7 септември знамената на Съединението в Националния военноисторически музей
05.09
87,1% е събираемостта на данъка върху недвижимите имоти във Варна и малко над76% на този върху превозните средства
05.09
87,1% е събираемостта на данъка върху недвижимите имоти във Варна...
19:47 / 05.09.2025
Искането за изменение на мярката за задържане под стража на Благо...
17:37 / 05.09.2025
Борисов: Ако имам малко власт, бих бил много щастлив, Коцев да бъ...
10:21 / 05.09.2025
Петков: Децата на Коцев трябва да гледат как баща им го хапят дър...
19:16 / 02.09.2025
Близки и приятели почетоха паметта на загиналия в катастрофа във ...
23:00 / 30.08.2025
