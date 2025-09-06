На 6 септември 2025 година Военноморските сили участваха в тържествените прояви по случай 140-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия в градовете Варна и Бургас.Във Варна с военен ритуал бяха положени венци и цветя пред паметната плоча на княз Александър Батенберг до сградата на Държавен архив Варна, след което Представителният духов оркестър поведе шествие по бул. "Мария Луиза“ до "Паметник на приморци, загинали в Сръбско-българската война през 1885 г“.Пред паметника началникът на Щаба на Военноморските сили капитан Ӏ ранг Божидар Иванов, прие строя на почетния караул. Свещеници от Варненска и Великопреславска митрополия, с участието на хора при Катедралния храм "Свето Успение Богородично“, отслужиха заупокойна молитва в памет на загиналите войни. Бяха положени венци и цветя и почетният караул премина в тържествен марш.За трета поредна година Община Варна, доброволци и членове на патриотични съюзи организират историческа възстановка на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Именно във Варна, на това място, Съединението е официално обявено от княз Александър Батенберг. Във възстановката традиционно се включиха и оркестрантите от Представителния духов оркестър на Военноморските сили.На ритуалите присъстваха представители на държавната и местна власт, на Варненска и Великопреславска митрополия, командири на военни формирования от град Варна, членове на военно-патриотични и родолюбиви съюзи и организации, граждани и гости на града.В Бургас празничните прояви започнаха с тържествено издигане на националното знаме на площад "Атанас Сиреков“.Пред сградата на общината бяха построени представителни блокове от състава на Военноморските сили, Командването за логистична поддръжка и Военновъздушните сили.Строят беше приет от командирът на Флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Радко Пенев.Отбелязването на празника продължи със заупокойна молитва в памет на загиналите български войни и ритуал по отдаване на военни почести и полагане на венци и цветя пред паметника на 24–ти пехотен Черноморски полк, пред сградата на Военен клуб БургасНа тържествените прояви присъстваха представители на областната и общинска администрация в Бургас, ученици, много граждани и гости на града.