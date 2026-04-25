СБАГАЛ – Варна за пореден път се включи в благотворителната кампания "Аз Вярвам и Помагам“. За това съобщиха от болницата.
"С чувство на отговорност и съпричастност тази година събрахме 167 кг. пластмасови капачки – малък жест, който носи голяма надежда.
Изказваме искрена благодарност към всички служители, партньори и съмишленици, които подкрепиха инициативата. Вашата ангажираност е доказателство, че когато сме обединени от добра кауза, можем да постигнем значими резултати.
Пожелаваме успех на кампанията в усилията ѝ за набиране на средства за мобилни пунктове за кръводаряване – кауза, която спасява човешки животи и вдъхва вяра в доброто.
Заедно продължаваме да вярваме и да помагаме!", уточняват от лечебното заведение.
