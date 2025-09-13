Официалният кантар на SENSHI 28 Grand Prix премина успешно и всички бойци вече са готови за горещите сблъсъци на 13 септември край Варна. Атмосферата на официалния кантар в хотел Ensana Aquahouse беше заредена с емоции, а присъстващите фенове и медии станаха свидетели на първите срещи очи в очи между участниците в престижния турнир.Бойците преминаха през последното официално изпитание преди влизането си в ринга и потвърдиха готовността си за зрелищните битки, които обещават да разтърсят плажа до ресторант "Море“ в курорта "Св. Св. Константин и Елена“. Феновете на бойните спортове ще заемат местата си в 19:00 ч. и ще очакват сблъсъците да започнат в 19:30 часа под откритото небе.В надпреварата за титлата в тежката категория феновете ще видят истински гладиаторски сблъсъци, а трите супер битки в бойната карта на SENSHI 28 ще донесат още повече екшън с участието на топ имена от България и чужбина.Супер битка – KWU FULL CONTACT -75 кгПетрос Натан де Фрейтас (Бразилия) – 75 кгКонстантин Стойков (България) – 75 кгСупер битка – KWU FULL CONTACT -70 кгМариан Лaпушнеану (Румъния) – 75 кгМаксон Виние (Франция) – 75 кгСупер битка – KWU OPEN -95 кгМигел Порто (Бразилия) – 94,5 кгВалери Атанасов (България) – 94,8 кгSENSHI Grand Prix резервен двубойМариус Мунтеану (Румъния) – 106,3 кгДекстър Суис (Нидерландия) – 118,5 кгБитка №1 – SENSHI Grand Prix квалификационен двубойРис Брюденел (Англия) – 109,4 кгФранческо Джая (Албания) – 113 кгБитка №2 – SENSHI Grand Prix квалификационен двубойТомас Бриджуотър (Нидерландия) - 117 кгБруно Чавес (Бразилия) – 126,2 кгБитка №3 – SENSHI Grand Prix квалификационен двубойАли Бадауи (Ливан) – 97,2 кгСамед Агдеве (Турция) – 108 кгБитка №4 – SENSHI Grand Prix квалификационен двубойХамза Оураху (Мароко) – 115,7 кгМариус Мунтеану (Румъния) – 99,6 кгSENSHI 28 Grand Prix обещава незабравима бойна галавечер с битки на най-високо ниво, които ще покажат силата и духа на бойните спортове.Може да гледате SENSHI 28 Grand Prix на живо по Bulgaria ON AIR, както и MAX Sport 1 за България, чрез Swerve Combat за САЩ и Канада, и за целия свят онлайн на YouTube канала на SENSHI, TrillerTV, Boec.com, KWUnion.com, KWUSENSHI.com, и Fighto.News.SENSHI 28 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец“, MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп – BMW дилър и "Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.Медийни партньори на SENSHI 28 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Dir.bg, KWUnion.com, Kyokushin Кarate.News, Fighto.News и Novinata.bg.