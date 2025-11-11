Общинският съвет във Варна подаде касационна жалба до Върховния административен съд (ВАС) срещу решението, с което Административния съд – Варна отмени разпоредби от Наредбата за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти, приета от местния парламент.С касационната жалба е отправено искане за отмяна на решението на Административен съд – Варна.В мотивите си жалбоподателят сочи, че решението прилага твърде строг стандарт при оценката на процедурните изисквания, което води до неоправдана отмяна на разпоредби, приети в рамките на законовите правомощия на ОбС - Варна. В жалбата са изтъкнати аргументи, че законодателят е предоставил на местната власт право на преценка да определя вътрешния организационен ред, включително разпределението на задачи между администрациите и начина на формиране на комисии, без да изисква изрична заповед на кмета. С касационната жалба се твърди, че с решението необосновано са ограничени правомощията на ОбС, които в пълния си обем са му гарантирани от Закона за устройството на територията.