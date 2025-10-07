ЗАРЕЖДАНЕ...
Само 16 месеца след като излезе от затвора варненка отново бе арестувана за наркоразпространение
Срещу 53-годишната жена е повдигнато обвинение за престъпно деяние, извършено при опасен рецидив, като продължавано престъпление и в съучастие с друга обвиняема. Иззети са 15.6 гр. фентанил, 8.1 гр. метамфетамин и 7.7 гр. марихуана. Роза Х. е привлечена и за разпространение на свидетел на 0.45 гр. фентанил. Тя е осъждана неколкократно, а последното си наказание е изтърпяла миналата година.
Представителят на Апелативната прокуратура подчерта, че последно изтърпените 2 години лишаване от свобода не са постигнали необходимия резултат. Едва 16 месеца по-късно тя отново е нарушила закона. Единствено задържането под стража би я възпряло от ежедневно развиваната престъпна дейност, категоричен бе прокурорът.
Защитата оспори наличието на която и да е от изискваните от закона предпоставки за най-тежката мярка. Адвокатът изтъкна, че в дома на подзащитната му не са намерени забранени вещества. Няма данни тя да е продавала от жилището си. Поставена бе под въпрос самоличността на жената, от която свидетелят е купил наркотика на инкриминираната дата, тъй като разпознаване не е извършено.
Апелативният съд подчерта значителните количества държани наркотични вещества, в това число над 15 гр. фентанил. Права е първата инстанция в становището си, че доказателствата в достатъчна степен обосновават предположението за съпричастността на обвиняемата към престъплението, посочи въззивният съд. Достатъчно са гласните доказателства, според които на 26. септември жената е разпространила фентанил. Забранените субстанции са установени в дома на съпроцесничката й, но подозрението в съпричастността на Роза Х. се извлича от цялостната доказателствена маса. Освен това тя е трикратно осъждана за идентични престъпления. По-малко от година и половина след излизането си от Сливенския затвор е осъществила разследваната сега деятелност. Ето защо опасността да извърши престъпление при по-лека мярка е повече от реална.
При тези обстоятелства Апелативен съд – Варна не намери основания да преразгледа постановеното задържане под стража. Определението е окончателно.
