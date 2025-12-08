Дали ставаме по-примерни водачи или по празниците решаваме да не шофираме, или варненци са били по кръчми с таксита, или са избрали места за купон далеч от големия град, повдига въпроси бюлетина на полицията за изминалия уикенд, който бе съчетан с големия и тачен Никулден.От МВР във Варна съобщиха, че само двама водачи на леки автомобили са попаднали в полицейския арест за срок до 24 часа. При извършена проверка, пътните полицаи на Четвърто РУ, установили, че мъжете шофирали, след като са консумирали алкохол, с концентрация над 1,2 промила в издишания въздух.Инспекциите на шофьорите, на 27 и 48 – годишна възраст, са извършени в почивните дни. По случаите са образувани бързи полицейски производства.Един шофьор – на 25 години от Силистра, е задържан за шофиране след употреба на наркотични вещества, вчера. Той бил спрян за проверка от служители на реда от Първо РУ, а резултатът от наркотеста, отчел наличие на канабис. Срещу него е образувано бързо производство.