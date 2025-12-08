Само двама пияни и един надрусан спипа варненската полиция по Никулден
©
От МВР във Варна съобщиха, че само двама водачи на леки автомобили са попаднали в полицейския арест за срок до 24 часа. При извършена проверка, пътните полицаи на Четвърто РУ, установили, че мъжете шофирали, след като са консумирали алкохол, с концентрация над 1,2 промила в издишания въздух.
Инспекциите на шофьорите, на 27 и 48 – годишна възраст, са извършени в почивните дни. По случаите са образувани бързи полицейски производства.
Един шофьор – на 25 години от Силистра, е задържан за шофиране след употреба на наркотични вещества, вчера. Той бил спрян за проверка от служители на реда от Първо РУ, а резултатът от наркотеста, отчел наличие на канабис. Срещу него е образувано бързо производство.
