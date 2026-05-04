Журиловка е красиво рибарско селище в окръг Тулча. Намира се само на 230 километра от Варна в Северна Добруджа, Румъния. То е известно като център на руската липованска общност в региона и е популярна туристическа дестинация за любителите на спокойствието и автентичните традиции.

Журиловка се намира на брега на езерото Разим (част от лагунния комплекс Разим-Синое), което е най-голямото сладководно езеро в Румъния. По-голямата част от жителите са руски липовани – наследници на старообрядци, избягали от Русия през XVIII-XIX век, за да запазят вярата си. Те все още съхраняват своя специфичен език, бит и обичаи.

Селото е известно със своите типични къщи в бяло и синьо с тръстикови покриви, които му придават уникален облик.

Основният поминък е риболовът. Мястото е известно със своята автентична кухня, особено прочутата липованска рибена чорба. От пристанището на Журиловка редовно тръгват лодки към тесния пясъчен бряг Гура Портицей, където делтата на Дунав се среща с Черно море.

Селото е домакин на различни фестивали, като например "Празникът на борша", който привлича хиляди туристи. През 2026 г. Журиловка е начална точка на международния велопоход "Черноморски път 2026".