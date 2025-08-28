ЗАРЕЖДАНЕ...
Само във Varna24.bg: Екоинспекцията провери Община Варна
Служители на екоинспекцията са проверили задълженията на органите на местното самоуправление и местната администрация според Закона за управление на отпадъците.
Сред документите, които са били в полезрението на експертите на РИОСВ са управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на територия на общината, съобразно изискванията на Закона и наредбата по чл. 22, дали има осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други, почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, дали има площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци и др.
От страна на екоинспекцията нямат забележки, стана още ясно от заседание на временната комисия, което се проведе в зала "Пленарна" в сградата на Община Варна.
