ЗАРЕЖДАНЕ...
Само за 6 дни: Стотици глобени във Варна
©
Целта на операция по линия "Контрол на водачи на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) бе повишаване на пътната безопасност и ограничаване на нарушенията, извършвани от неправоспособни водачи, на територията на област Варна и спазване разпоредбите на чл. 80а от Закона за движението по пътищата (в сила от 07.09.2025г.), които регламентират условията и реда за управление на индивидуални електрически превозни средства (електрически тротинетки и др.) и установяване на случаи на управление на водачи без необходимата по закон възраст – 16 години. При установяване на такива водачи се предприемат мерки съгласно чл. 183а, ал. 4 от ЗДвП, спрямо родителите или настойниците, които са допуснали неправомерно управление. Разпоредбата гласи:
- Когато нарушението е извършено от малолетен или непълнолетен, който не носи административно – наказателна отговорност, актът за установяване на административното нарушение се съставя на родителя, настойника или попечителя, който е допуснал нарушението му.
На родителите се съставят актове и се налагат съответните административни санкции за допуснатите нарушения.
Органите на реда ще продължат със засилените проверки насочени към водачи на индивидуални електрически превозни средства, с особен акцент върху установяване на нарушения, извършвани от лица ненавършили 16-годишна възраст. ОДМВР – Варна апелира родителите и настойниците да проявяват отговорност, като следят за спазването на правилата за движение от своите деца и не допускат управление на индивидуални електрически превозни средства в нарушение на законовите разпоредби.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
13:06 / 19.10.2025
Ето къде няма да има вода във Варна
10:22 / 19.10.2025
Фестивал на движението и спорта във Варна
10:11 / 19.10.2025
Един район във Варна без ток днес
10:08 / 19.10.2025
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Летище Варна се похвали, ще има промени през зимата
09:45 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.