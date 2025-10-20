Над 70 нарушения на ден! Това констатира полицията във Варна в специална операция, насочена за контрол на водачи на електрически тротинетки (ИЕПС). От 13 до 19 октомври при специализираната полицейска операция са съставени общо 459 документа на водачи на индивидуални електрически превозни средства, за констатирани нарушения на чл. 80а от Закона за движение по пътищата (ЗДвП). От тях 20 бр. АУАН на родители допуснали нарушение на чл. 183а, ал. 4 от ЗДвП.Целта на операция по линия "Контрол на водачи на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) бе повишаване на пътната безопасност и ограничаване на нарушенията, извършвани от неправоспособни водачи, на територията на област Варна и спазване разпоредбите на чл. 80а от Закона за движението по пътищата (в сила от 07.09.2025г.), които регламентират условията и реда за управление на индивидуални електрически превозни средства (електрически тротинетки и др.) и установяване на случаи на управление на водачи без необходимата по закон възраст – 16 години. При установяване на такива водачи се предприемат мерки съгласно чл. 183а, ал. 4 от ЗДвП, спрямо родителите или настойниците, които са допуснали неправомерно управление. Разпоредбата гласи:- Когато нарушението е извършено от малолетен или непълнолетен, който не носи административно – наказателна отговорност, актът за установяване на административното нарушение се съставя на родителя, настойника или попечителя, който е допуснал нарушението му.На родителите се съставят актове и се налагат съответните административни санкции за допуснатите нарушения.Органите на реда ще продължат със засилените проверки насочени към водачи на индивидуални електрически превозни средства, с особен акцент върху установяване на нарушения, извършвани от лица ненавършили 16-годишна възраст. ОДМВР – Варна апелира родителите и настойниците да проявяват отговорност, като следят за спазването на правилата за движение от своите деца и не допускат управление на индивидуални електрически превозни средства в нарушение на законовите разпоредби.