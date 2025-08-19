Девет човека са изкарани от морето на плаж "Кабакум" в петък от двама спасители след многократни предупреждения и червен флаг. Това разказаха Даниел Тодоров и Цонко Иванов пред БНР, които в този ден шест пъти влизат в бурното море, за да спасят от удавяне недисциплинирани туристи.Те споделят, че през половин час са се отзовавали на ситуации, носещи огромен риск за живота.При подаден сигнал един от спасените реагира с насмешка, докато за секунди морето не го завлича. Самите ние щяхме да се издавим, казаха спасителите.По-унизително според тях е това, че не само не срещат благодарност, но че хората не осъзнават грешката си.Информационната табела за наличието на дънна яма също не предизвиква безпокойството на плажуващите, казаха те.