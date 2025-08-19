ЗАРЕЖДАНЕ...
Само за ден: 9 човека са били спасени от удавяне на плажа "Кабакум"
©
Те споделят, че през половин час са се отзовавали на ситуации, носещи огромен риск за живота.
При подаден сигнал един от спасените реагира с насмешка, докато за секунди морето не го завлича. Самите ние щяхме да се издавим, казаха спасителите.
По-унизително според тях е това, че не само не срещат благодарност, но че хората не осъзнават грешката си.
Информационната табела за наличието на дънна яма също не предизвиква безпокойството на плажуващите, казаха те.
Още по темата
/
Йонко Иванов: Във влаковете се качваме с пожарогасител, носим си и бански. Вътре няма климатици!
18.08
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
18.08
Голямо задръстване след границата ни Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
18.08
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
18.08
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Едни цапат, други чистят, но картината във Варна не се променя
09:30 / 17.08.2025
Варненка с предупреждение, което уплаши всички: В този район обик...
14:05 / 16.08.2025
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват...
11:31 / 16.08.2025
Обновяването на плувен комплекс "Приморски" ще е 3 месеца
11:32 / 16.08.2025
Заснеха падащ метеорит край Варна?
07:39 / 16.08.2025
"България Еър" със супер новини за летище Варна
17:13 / 15.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.