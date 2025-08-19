Сподели close
Девет човека са изкарани от морето на плаж "Кабакум" в петък от двама спасители след многократни предупреждения и червен флаг. Това разказаха Даниел Тодоров и Цонко Иванов пред БНР, които в този ден шест пъти влизат в бурното море, за да спасят от удавяне недисциплинирани туристи.

Те споделят, че през половин час са се отзовавали на ситуации, носещи огромен риск за живота. 

При подаден сигнал един от спасените реагира с насмешка, докато за секунди морето не го завлича. Самите ние щяхме да се издавим, казаха спасителите.

По-унизително според тях е това, че не само не срещат благодарност, но че хората не осъзнават грешката си. 

Информационната табела за наличието на дънна яма също не предизвиква безпокойството на плажуващите, казаха те.