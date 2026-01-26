Едно скромно, но искрено дело от Варна достигна до хиляди хора през последните дни.Всичко започва с един самотен щендер в центъра на морската столица с оставени палта и бележка "Имаш нужда от палто? Вземи едно! Искаш да помогнеш? Остави едно". А за да е доброто дело безкористно, то най-добре да остане и анонимно, така искат дамите, които стоят зад инициативата.По думите им идеята се ражда, след като виждат подобна инициатива в чужбина. Когато през изминалата седмица температурите навън падат драстично решават да закупят щендер и да го поставят на улицата, в помощ на хора, които нямат топла дреха. С учудване забелязват, че хора започват да оставят палта, но и не са малко тези, които вземат по едно. "Най-много се търсят детски якета. Често това са социално слаби семейства.", споделят ми те и допълват, че често към щендера ръка посягат и възрастни хора. "Ние не може да повлияем на глобалния свят, но можем да направим нещо малко. Всъщност всеки може.", уверени са те като се надяват този малък жест на доброто да вдъхнови и други.Най-голямото опасение на жените е идеята да не бъде опорочена. Те напомнят, че капацитетът, с който работят е малък, затова всяка една дреха се подбира преди да бъде изложена, като идеята е до нуждаещите да достигнат стари, но запазени и хубави дрехи, които те да могат да използват."Да помогнеш на един човек, не може да промени целия свят, но може да промени света за този един човек."