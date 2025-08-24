ЗАРЕЖДАНЕ...
Седмицата завършва с приятни температури за плаж във Варна
©
Атмосферното налягане още ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца.
В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове главно над Рило-Родопската област облачността временно ще се увеличи. Ще духа умерен, а по билото на Централна Стара планина и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, който след пладне и вечерта ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Варненец с предупреждение: Очакваме тази изключително натоварена улица да пропадне всеки момент и да остане изолирана
22.08
Вижте новата "Мис Варна"
22.08
Варненец: Предлагам Морската градина да бъде защитена с ограда, а вечер да се заключва и да има охрана
21.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Студенти от Варна направиха приложение, което да следи колко чист...
09:45 / 23.08.2025
Ето какво време ни очаква днес във Варна
08:23 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне...
09:46 / 22.08.2025
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Плажовете по Черноморието опустяха
12:24 / 19.08.2025
Едни цапат, други чистят, но картината във Варна не се променя
09:30 / 17.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.