Семейството на общинския съветник Николай Стефанов: Рая най-накрая видя и прегърна баща си след 93 дни прекарани без него
© Evelina Labeshka
Припомняме, че в петък състав на САС освободи общинските съветницици- Йордан Кателиев и Николай Стефанов, които бяха арестувани заедно с кмета на Варна Благомир Коцев.
"Фокус" публикува целия текст без редакторска намеса:
Днес тя пак плака, много плака, но този път сълзите й бяха от щастие!
За първи път виждам дете да плаче от радост, с очи пълни с обич и надежда. Надежда, че повече никога няма да й се налага да усеща подобна липса!
Бих простила много неща, но сълзите й и нощите, в които не можеше да заспи, защото баща й не е при нея-НЕ!
Благодарна съм за променената мярка, но борбата продължава!
В ареста продължават да са задържани Благо и Никола-те също заслужават да прегърнат своите семейства час по-скоро!
Свобода!
