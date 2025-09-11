С нови проекти за светофарни уредби и нова организация на движението ще бъде облекчен трафикът на ключови кръстовища, където са премахнати десните секции. Това каза Георги Киряков пред БНР, директор на общинското предприятие ТАСРУД.Припомняме, промяната бе наложена от наредба на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приета през миналата година и влязла в сила през май.Киряков, обясни, че съгласно нормативните изисквания десните секции не могат да се използват на кръстовища, където има отделни режими за направо, наляво и надясно.По думите на Киряков при повечето кръстовища промяната не е довела до проблеми, но на 2-3 места вече се наблюдават сериозни задръствания. За да се облекчи трафикът, общината е възложила изработването на нови проекти за светофарни уредби, които да предвидят три секции, включително и за десен завой.Вече работим по рамково споразумение с проектанти, за да се промени организацията на движение, каза той.Надяваме се това да стане в най-кратки срокове, изрази надежда Киряков.Преведохме всички светофарни уредби в съответствие със закона. Там, където имаше несъответствия, секциите бяха премахнати, уточни директорът на ТАСРУД.Той допълни, че промените няма да се ограничат само до въпросните проблемни кръстовища. По сигнали на граждани и след анализи ще бъдат модернизирани и други възлови места във Варна, включително във "Владиславово" и в централната част на града.Предстои и изграждане на нови светофари, например в района на ул. "Девня" до Гребната база.Разбираме неудобството на шофьорите, но трябва да се спазва законът. Призоваваме гражданите за търпение, работим за намиране на балансирано решение, каза още директорът на общинското дружество.