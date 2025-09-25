"Благо е в ареста, защото е кмет!" Плакат с този надпис и юмрук, и белезници бе поставен на стола, който е отреден за кмета на Варна в зала "Пленарна" за сесията на Общинския съвет.Началото на поредното заседание от този мандат започна с позиция от ПП-ДБ в подкрепа на Коцев."Безочие е, че е в ареста! Той е в ареста без правно основание. Завладяна държава. Искаме свобода за кмета и общинските съветници. Свобода за Благо! Свобода за Варна!", бяха основните послания, прочетени от трибуната.На старта на заседанието на ОбС декларация прочетоха и от ПП "Възраждане" в защита на лева.Припомняме, че местният парламент заседава днес. В проекта за дневен ред са включени 12 точки. Въпреки че имаше изказване за отпадане на две от точките, те останаха за разглеждане.Една от тях е приемането на годишните финансови отчети за 2024 г. на общинските лечебни заведения и дружества във Варна. Съветниците ще гласуват и отчета на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за предходната година.Сред предложенията, които предстои да бъдат гласувани, е разпределението на средствата за материално стимулиране на спортните клубове по наредба. Съветниците ще обсъдят и предложението Варна да бъде домакин на Европейското първенство по водна топка за юноши до 20 години през 2026 г. Финансовото обезпечаване на събитието също ще бъде във фокуса на заседание № 28.Друг финансов въпрос, който ще бъде разгледан, е предоставянето на допълнителни средства за гарантиране на топлия обяд за най-уязвимите жители на града. Отпускането на еднократни социални помощи също е включено в дневния ред на сесията.Съветниците ще разгледат редица предложения, свързани с управлението и разпореждането с имоти общинска собственост. Сред темите е и поставянето на паметник на канас юбиги Аспарух във варненския район "Аспарухово“.Заседанието по традиция ще завърши с дискусия с гражданите.