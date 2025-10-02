В два часа и половина след полунощ онзиден в ареста се озовал 44-годишен варненец, стар познайник на органите на реда, в който при проверка от служители на Първо РУ са открити наркотици. При направената експертна справка веществото е реагирало на метамфетамин. По случая е образувано бързо производство по чл. 354А от НК.От полицията във Варна съобщиха, че с високо съдържание на алкохол в издишания въздух са задържани двама шофьори - на 41 и 63 години. Те били проверени снощи от служители на Второ и Пето РУ. След установеното с дрегер нарушение, нарушителите са задържани в ареста до 24 часа и срещу тях са образувани бързи производства.