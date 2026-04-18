Два тира докараха във Варна 546 машини за гласуване. От тях 399 машини ще бъдат транспортирани до секции в града, а останалите 147 – до различни населени места в областта.

Организирани са 19 лъча за разпределяне.

"Машините ще бъдат претоварени на по-малки автомобили, 19, и всеки един лъч ще има полицейска охрана“, обясни пред bTV комисар Димитър Луков, началник на "Охранителна полиция“ във Варна.

По думите му целта е техниката да бъде доставена до всички секционни избирателни комисии в областта при засилени мерки за сигурност.

Хартиените бюлетини вече са предадени от Областната администрация на общините във Варненска област. В момента те се съхраняват под охрана в съответните общински помещения.

И днес започва разпределянето им към секциите, също под полицейски контрол.

След като машините и бюлетините бъдат доставени, секциите ще бъдат запечатани и ще останат под охрана през цялата нощ.

"Всяка една секция поотделно ще бъде запечатана и ще бъде поета тази нощ под полицейска охрана, за да може утре сутрин да бъдат готови“, каза комисар Луков.

Общо 657 са секциите във Варна и областта. В тези с по-малко избиратели ще се гласува само с хартиени бюлетини.

От полицията уверяват, че са готови да гарантират нормалното протичане на изборния ден.