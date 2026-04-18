Два тира докараха във Варна 546 машини за гласуване. От тях 399 машини ще бъдат транспортирани до секции в града, а останалите 147 – до различни населени места в областта.
Организирани са 19 лъча за разпределяне.
"Машините ще бъдат претоварени на по-малки автомобили, 19, и всеки един лъч ще има полицейска охрана“, обясни пред bTV комисар Димитър Луков, началник на "Охранителна полиция“ във Варна.
По думите му целта е техниката да бъде доставена до всички секционни избирателни комисии в областта при засилени мерки за сигурност.
Хартиените бюлетини вече са предадени от Областната администрация на общините във Варненска област. В момента те се съхраняват под охрана в съответните общински помещения.
И днес започва разпределянето им към секциите, също под полицейски контрол.
След като машините и бюлетините бъдат доставени, секциите ще бъдат запечатани и ще останат под охрана през цялата нощ.
"Всяка една секция поотделно ще бъде запечатана и ще бъде поета тази нощ под полицейска охрана, за да може утре сутрин да бъдат готови“, каза комисар Луков.
Общо 657 са секциите във Варна и областта. В тези с по-малко избиратели ще се гласува само с хартиени бюлетини.
От полицията уверяват, че са готови да гарантират нормалното протичане на изборния ден.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.