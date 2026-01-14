Шефът на топлофикационните дружества: Тези сметки, които се формират сега, са прогнозни, тъй като се очаква крайна сметка
© ФОКУС
"Там драма не може да има. Единствено може да има разлика в сметките в каквато и валута да ги изчислим спрямо миналата година, тъй като не са еднакви зимните месеци. Много е важно колко енергия се потребява през определен зимен месец, което на практика зависи от външната температура и от нищо друго“, посочи пред bTV той.
"При нас в "Топлификацията“ на практика е доста по-просто, отколкото в който и да е магазин, дори в малките магазини. Тъй като продуктът на практика е един, цената е една и на практика няма откъде да възникнат подобни проблеми. Никой софтуер не е променен, защото няма в каква посока да се промени. Освен обозначаването с новата валута“, обясни Кремен Георгиев.
По думите му всички касиери са обучени в разпознаването на фалшиви банкноти.
Старата формула за сградна инсталация беше атакувана в съда на Европейския съюз, който я определи като "неточна, нова няма, а сметките се формират на база миналогодишното потребление“.
"Тази формула все още присъства във всички софтуери на топлификациите. Тъй като, за да се промени този софтуер, трябва да се знае на какво да се промени. Тъй като няма нито нова формула, нито нов начин за изчисляване на енергията от дадена сградна инсталация, софтуерът просто седи същият. И в този смисъл, тези сметки, които се формират сега, са прогнозни, тъй като се очаква крайна сметка. Задължително е да излезе наредба с новия начин на пресмятане, какъвто и да е той, и тогава ще бъдат преизчислени тези сметки, те са прогнозни“, обясни Кремен Георгиев.
По думите му фраприращи разлики в изравнителните сметки няма да има.
Според него единствено чрез концесия "Топлофикация" може да излезе от "финансовата и техническа дупка".
