За 6 години и 6 месеца ще бъде лишен от свобода украински гражданин, признат за виновен в това, че на 13.02.2023 г. в с. Езерово умишлено умъртвил свой сънародник. Варненският апелативен съд измени присъда на Окръжния съд, с която 47-годишният мъж е бил наказан с 10 години затвор. Санкцията бе намалена заради влошеното здраве на подсъдимия. Първоинстанционният съдебен акт беше атакуван с жалба от защитата.Подсъдимият Дмитро К. и починалият Артем З. споделяли стая в общежитие. На 13. февруари вечерта двамата се сбили. Подсъдимият нанесъл на съквартиранта си два удара с нож. Въпреки положените медицински грижи в болница, след 4 дни пострадалият починал.Няма спор, че подсъдимият е причинил нараняванията на жертвата, е записано в решението на Апелативния съд. Това е установено със свидетелски показания, съдебно-медицински и ДНК експертизи, веществени доказателства. Защита обаче постави под въпрос причинно-следствената връзка между деянието и смъртта на Артем З. Втората инстанция уточнява, че непосредствена причина за смъртта са възпалителни усложнения след оперативните лечения, но от съществено значение за тях е било дълбокото пробождане в коремната област.И въззивният съдебен състав изключи наличието на неизбежна отбрана или превишаване на нейните предели. Не може да се твърди обосновано и че подсъдимият е действал с умисъл, насочен единствено към причиняване на телесна повреда. Ударите с нож са нанесени в жизненоважни центрове.В производството пред въззивния съд бяха събрани допълнителни писмени доказателства и бе извършена съдебно-медицинска експертиза на подсъдимия. Установи се сериозно влошаване на здравословното състояние на украинския гражданин, което бе отчетено като изключително смекчаващо неговата отговорност. По време на престоя в ареста, неколкократно се е налагала намесата на Бърза помощ, конвоиране до медицински заведения и извършване на множество лечебни дейности. Експертизата дава заключение, че актуалното състояние на Дмитро К. е усложнено и крие редица рискове.Като съобрази влошеното здраве като изключително смекчаващо отговорността обстоятелство, съдебният състав прие, че дори най-лекото предвидено наказание – 10 години лишаване от свобода, ще е несъразмерно тежко. Целите на наказателната репресия могат да се постигнат с наказание под този минимум. 6 години и 6 месеца съответстват на установената ниска обществена опасност на подсъдимия и на останалите смекчаващи отговорността обстоятелства. Към тях въззивната инстанция добави и упражненото физическо насилие от страна на пострадалия спрямо подсъдимия.Решението на Апелативен съд - Варна е влязло в сила.