Шестима съдебни помощници от Окръжен съд – Варна ще преминат обучение за подготовка като младши съдии
Шестимата помощници бяха изпратени от съдиите и служителите на Окръжен съд – Варна, където работиха в различните отделения до днес.
Задължителното първоначално обучение в НИП е финалното професионално обучение с продължителност от 9 месеца, чиято задача е да изгради компетентни и квалифицирани младши съдии, подготвени да изпълняват професионалните си задължения в органите на съдебната система.
Конкурсът за младши съдии беше обявен през януари 2025 година, като местата бяха 38 в 19 окръжни съдилища.Допуснатите кандидати бяха 611, а на писмения изпит се явиха 465 души.
Съдебният помощник Ралица Балджиева беше първа по успех, заедно с още 19 кандидати, получили оценка "6.00“ и на писмения, и на устния изпит. След успешното приключване на обучението си в НИП тя ще се присъедини отново към Окръжен съд – Варна, каквото е било нейното желание. Изборът на Велислава Илиева е Софийски градски съд, на Веселина Господинова – Окръжен съд – Добрич, на Петър Мичев – Окръжен съд – Кюстендил, на Петър Дамянов – Окръжен съд – Кърджали, а на Ясен Кръстев – Окръжен съд – Силистра.
Ръководството на Окръжен съд - Варна, съдиите и служителите поздравиха юристите за успеха, който е доказателство за положените от тях труд и отдаденост на правораздаването. "Благодарим ви за усилията, за помощта, която сте ни оказвали през годините. Сега е време да поемете по своя закономерен път на развитие. Запазете усмивките си!Знам, че пътят ви няма да бъде лек, и ще има моменти, в които ще се съмнявате, но не се отказвайте! Вярвам, че достойно ще представите нашия съд“. С тези думи председателят на съда Цвета Павлова изпрати съдебните помощници.
От името на всички, Ясен Кръстев благодари на съдиите за търпението, доверието и за предоставената възможност да се учат от тях, и да започнат на вървят по стъпките на магистратите в Окръжен съд – Варна.
Съдиите и служителите в съда пожелаха "На добър час!“ на бъдещите младши съдии.
