Неправителствени организации, професионални общности и граждански представители изразяват своята категорична подкрепа за досегашния управител на "Обреди" – Варна Тодор Генков, във връзка с провежданата конкурсна процедура за избор на ръководство на общински предприятия.

Публикуваме писмото без редакторски корекции от страна на Varna24.bg:

Недопускането на Генков до следващия етап от конкурса предизвика сериозна обществена реакция и постави под съмнение обективността на оценяването и приложените критерии. Случаят поражда основателни въпроси относно прозрачността на процедурата и начина, по който се вземат решения, засягащи обществено значими дейности.

Сериозно недоумение будят мотивите на оценяващата комисия да постави настоящия управител на "Обреди" Тодор Генков на последна позиция с неговия проект – оценка, която рязко контрастира и на практика противоречи на множеството положителни становища и високи оценки, дадени от институции, организации и професионални среди за неговата работа и постигнати резултати.

Допълнително напрежение в обществото поражда и фактът, че до устно събеседване е допуснат само един кандидат. Това обективно поставя под съмнение реалния състезателен характер на процедурата и създава усещане за липса на конкурентност и предварително предрешен резултат.

В подкрепа на кандидатурата на Генков са постъпили множество официални писма и становища от институции, организации и професионални среди. В тях се дава висока оценка за неговия професионализъм, доказани резултати и последователна работа в управлението на дружеството, както и за изграденото доверие сред партньори, служители и граждани.

Подчертава се и значимостта на дейността на "Обреди" – услуга с пряко отношение към достойнството на гражданите в едни от най-чувствителните моменти от техния живот, което изисква не формален подход, а доказан опит, отговорност и човешко отношение.

Паралелно с това е инициирана гражданска петиция, в която се изразява сериозна загриженост от начина на провеждане на конкурсните процедури. Посочва се, че липсата на яснота и публичност създава усещане за предварително взети решения и подкопава доверието в институциите.

Подписалите настояват за:

пълна публичност на оценките и мотивите към тях;

ясно формулирани и еднакво приложими критерии;

реално отчитане на професионалния опит и постигнатите резултати;

гаранции срещу субективни и външни влияния в процеса.

Подкрепа са заявили и служители на "Обреди" – Варна, които изразяват подкрепа за настоящото ръководство и поставят акцент върху професионализма, управленския опит и личната ангажираност на Тодор Генков.

Широката обществена подкрепа за кандидатурата на Тодор Генков поставя ясен акцент върху необходимостта конкурсните процедури и решенията, засягащи обществения интерес, да се провеждат прозрачно, обективно и отговорно.

От компетентните институции се очаква да дадат ясни и аргументирани отговори, както и да гарантират, че процедурите се провеждат при спазване на принципите на законност, прозрачност и равнопоставеност, така че да бъде защитен общественият интерес.

Линк към петицията => https://www.peticiq.com/523254