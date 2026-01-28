Шофирайте с повишено внимание на магистрала "Хемус“ край Варна. За това алармират от Агенция "Пътна инфраструктура“.От там съобщиха, че днес (28 януари) до 17:00 ч. движението при км 416 на АМ "Хемус", в участъка пътен възел "Слънчево" до пътен възел "Летище", да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради монтиране на мантинели в средна разделителна ивица.Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.