По информация от оперативния дежурен в Областна администрация – Варна, към 14:00 часа все още няма сериозни проблеми по пътищата в областта.

Областно пътно управление информира, че на места в региона е започнало да се образува снежна покривка. Обледени участъци има по пътя Провадия – Айтос, в района на общините Дългопол и Суворово.

Изпратени са специализирани автомобили, които обработват пътните настилки против заледяване.