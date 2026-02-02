Шофирайте внимателно: Съобщиха зимната обстановка във Варненско
Най-критични са участъците:
– гр. Провадия
– път за Галата
– Харамията
– Аспаруховия мост
– изход за гр. Вълчи дол (посока гр. Суворово)
– АМ "Хемус“ (Девня – Повеляново)
– път Варна – Добрич (Баир баши)
– Кранево – к.к. Златни пясъци
– Аладжа манастир (към кв. Виница)
– разклон за с. Каменар
Призоваваме водачите да се движат със съобразена скорост, да спазват безопасна дистанция и да шофират с повишено внимание, информираха от Областната дирекция на МВР. От там подчертават, че екипи на "Пътна полиция“ следят обстановката.
Шофирайте внимателно!
От Националния институт по метеорология и хидрология, филиал – Варна, допълват, че днес преди обед все още ще е с валежи от сняг, предимно слаби. Снежната покривка още ще нарасне. Следобед снеговалежите постепенно ще спрат. Ще духа слаб до умерен, на места по Черноморието временно силен северен вятър.
Дневните температури ще останат близки до сутрешните – преобладаващи максимални между минус 7° и минус 2°, малко по-високи в най-южните райони на Черноморието, за Варна около минус 2°.
Вълнението на морето от 3-4, в открито море 4-5 бала. Температура на морската вода 5°-6° по северното крайбрежие и около 8° по южното.
