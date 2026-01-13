Шофирайте внимателно на Червения площад
Предполага се, че дейността ще продължи и по други пътни участъци във Варна.
След тяхното премахване, на пролет на същите места ще бъдат засадени нови дървестни видове.
Апелативният съд във Варна изпрати в пенсия дългогодишния съдебен секретар в Наказателното отделение Соня Дичева
08:32
