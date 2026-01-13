Сподели close
Шофирайте внимателно в района на Червения площад във Варна. На бул. "Осми Приморски полк“ от кръстовището на Младежкия дом в посока сградата на Община Варна се премахват остатъци от дънери на стари дървета, видя репортер на Varna24.bg.

Предполага се, че дейността ще продължи и по други пътни участъци във Варна.

След тяхното премахване, на пролет на същите места ще бъдат засадени нови дървестни видове.