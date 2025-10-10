Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Шофирайте внимателно в центъра на Варна! Край Музикалното училище се подновява маркировката на синята зона.

Конусите са ниски и водачите може да не ги забележат, видя репортер на Varna24.bg.

Много варненци, които живеят в обхвата на сенята зона, настояват обаче за нейното преразглеждане. Причината е, че пред гаражи не са оставени достатъчно широки места, обозначени с жълта маркировка. Така други шофьори спират почти върху нея, което често възпрепятства хората, да правят множество маневри, като така забавят и движението, за да влязат или излязат с колите си от своите гаражи.