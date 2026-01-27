Шофирайте внимателно във Варна – от днес учениците са отново на училище!
Припомняме, че вчера на третото за годината заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ, бе взето решение за отмяна на грипната епидемия на територията на област Варна, считано от 27.01.2026 г. и отпадане на въведените временни противоепидемични мерки.
Причината е снижаване нивото на дневната заболяемост за периода 19.01.2025 г. – 25.01.2026 г. и намаляване на регистрираните случаи на заболели, по групи, както следва: 0-4 г. – 126 заболели; 5-14 г. – 139 заболели; 15-29 г. – 99 заболели; 30-64 г. – 158 заболели; над 65 г. – 52 случая, общо заболелите лица за цитирания период са 574 случая с обща заболяемост от 180,08%оо, за четвърта седмица от Националната информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в България – регион Варна.
Остават препоръчителни следните противоепидемични мерки: препоръчително носене на лицеви маски във всички лечебни заведения на територията на област Варна.
