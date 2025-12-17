Натовареността на ключови кръстовища във Варна може да се регулира с промяна в маркировката или корекция на светофарите. Това коментира пред Радио Варна таксиметровият шофьор Петър Милушев. В последните дни, с наближаването на празниците, пътищата са все по-натоварени, изключително интензивен е трафикът на кръстовището до Окръжна болница (МБАЛ "Св. Анна") и улиците "Битоля", "Отец Паисий" в посока кварталите, коментира водачът. Едната от причините, смята Милушев, е недоброто регулиране на кръстовищата.Промяна в маркировката на средната лента на бул. "Цар Освободител" и корекцията тя да бъде не само в посока "напред", може да разпредели трафика значително, коментира Петър Милушев. Той даде за пример кръстовището на бул. "Цар Освободител" с улица "Вяра". Масовият трафик там продължава по булеварда и завива надясно в посока бул. "Трети март". Там третата лента за надясно е много малка. Ако се промени лявата лента и остане в посока "напред" и се отдели нова секция за завиване, ще бъде много по-лесно, прогнозира Милушев. Той посъветва специалистите, които са ангажирани с регулиране на трафика, да следят масовото движение в час пик.Леки промени, категоричен е таксиметровият шофьор, могат да променят натовареността.