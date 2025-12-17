Шофьор каза как може да се подобри трафикът във Варна
Промяна в маркировката на средната лента на бул. "Цар Освободител" и корекцията тя да бъде не само в посока "напред", може да разпредели трафика значително, коментира Петър Милушев. Той даде за пример кръстовището на бул. "Цар Освободител" с улица "Вяра". Масовият трафик там продължава по булеварда и завива надясно в посока бул. "Трети март". Там третата лента за надясно е много малка. Ако се промени лявата лента и остане в посока "напред" и се отдели нова секция за завиване, ще бъде много по-лесно, прогнозира Милушев. Той посъветва специалистите, които са ангажирани с регулиране на трафика, да следят масовото движение в час пик.
Леки промени, категоричен е таксиметровият шофьор, могат да променят натовареността.
