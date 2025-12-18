Шофьор на тролейбус помете дете на пешеходна пътека в центъра на Варна
От настъпилото ПТП е пострадал ямболиеца, който е настанен в болница, с фрактура на глезен, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство. В следобедните часове, около 15.19 часа, е станал друг пътен инцидент.
Шофьор на тролейбус, движещ се в централната част на Варна, предприемайки завой, не е пропуснал и блъснал пресичащо на пешеходна пътека момченце. От удара детето е с фрактура на таз и носни кости, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.
И последния пътен инцидент с пострадал, във вчерашния ден, се е случил час преди да започне новия ден. По причини в процес на изясняване, водач на лек автомобил, движещ се в посока кв. Виница, при излизане от десен завой, не контролира колата и се блъска в мантинелата. В следствие на удара е пострадал пътник в автомобила – 20 – годишен варненец, който след настаняване в болница е диагностициран с фрактура на раменна кост, без опасност за живота. Работата по започнатото досъдебно производство продължава под надзора на прокуратурата.
