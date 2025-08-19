59-годишен водач на автомобил от с. Изворник не спря на "стоп" палка. След кратка гонка той бил задържан в съседното село.Причината да не се подчини на полицейската разпоредба, е че не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство.Образувано досъдебно производство. Случаят е предаден на прокуратурата.