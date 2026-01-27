Вчера около 13:30 часа в местността Боровец, 44-годишен варненец е самокатастрофирал с лекия си автомобил. Мъжът, който е известен на МВР, бил проверен от отзовалите се на ПТП-то служители на реда.Пътните полицаи установили, с технически средства, че водачът е седнал зад волана след употреба на наркотични вещества – амфетамин и канабис, и пробата за алкохол е отчела над 2 промила алкохол в издишания въздух.По случая е образувано досъдебно производство, а МПС-то е иззето и транспортирано на обособен паркинг на МВР.