28-годишен шофьор от с. Любен Каравелово е задържан в РУ Аксаково за срок до денонощие. Той е спрян за проверка вчера надвечер. Водачът, с досие в системата на МВР, отказал да бъде тестван за употреба на наркотични вещества.Справка показала, че той е влязло в сила наказателно постановление, от споменатото полицейско управление, за същото деяние.Последвалата инспекция показала, че и поставените регистрационни табели на колата са предназначени за друго МПС.По случая е образувано бързо производство.