Настанен за лечение, с фрактура на двете ръце, в областта на китките, без опасност за живота е 45-годишен варненец.Той пострада в катастрофа станала вчера, около 14.00 часа в централната част на морския град. Мъжът е управлявал електрическа тротинетка, когато бил засечен и блъснат от лек автомобил, който не спрял на знак "Стоп“ и не пропуснал двуколесното превозно средство.Шофьорът на колата отвел веднага пострадалия в спешен кабинет. По случая е образувано досъдебно производство.