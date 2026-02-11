С фрактура на таза, четири ребра и контузия на главата, е 50-годишен мъж, жител на Дългопол. Вчера около 12:10 часа, след като не е съобразил скоростта си на движение с мократа пътна настилка по пътя в посока с. Партизани, загубил контрола над автомобила си, който излетял извън платното и се блъснал в дърво, съобщиха от полицията във Варна.Пострадалият е настанен за лечение в отделение по реанимация на МБАЛ “Св. Анна“, без опасност за живота.