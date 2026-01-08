За заледени участъци на много места във Варненска област сигнализират шофьори.Тир се е завъртял опасно над Аксаковска панорама създавайки рискова ситуация.При маневрата за щастие няма пострадали лица. А останалите участници в движението коментират гневно: Масово пътищата са непочистени! Други пък напомнят на колегите си зад волана да тръгват на път подготвени за условията и напомнят, че е януари и подобни снеговалежи и ниски температури са нещо обичайно.Шофирайте разумно!