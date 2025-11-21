На 24 и 25 ноември 2025 г. (понеделник и вторник) ще се извърши ремонт на асфалтовата настилка на Аспаруховия мост, съобщиха от общинска дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустройство“. Дейностите предвиждат рехабилитация на над 2000 квадратни метра и се извършват във връзка със сключено споразумение между Община Варна и държавна Агенция пътна инфраструктура (АПИ) за поддръжката на републиканските пътища на територията на общината.Ремонтът ще се извършва след 19:00 ч. с цел облекчаване на движението по моста и за улеснение на водачите на моторни превозни средства. Движението на автомобили няма да бъде преустановявано, а ще се извършва в свободната пътна лента.Община Варна призовава гражданите и водачите на автомобили, които в тези часове се движат по този маршрут да бъдат бдителни и да шофират внимателно.