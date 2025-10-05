след фаталното състезание с жертва във Варна.
"По силата на договора на организатора на мероприятието ОДМВР имаше ангажимента единствено да преустанови движението на моторни превозни средства с цел не навлизането на трасето. Всички останали ангажименти към събитието бяха ангажимент на организатора на спортното мероприятие", заявиха още от полицията.
Шофьорът е дал доброволно кръвни проби за алкохол и наркотици във ВМА. Полевият тест на място бил отрицателен за алкохол и положителен за наркотици /за амфетамин/. Резултатите не са категорични. Лицето е задържано за срок от 24 часа.
Към момента фаталната отсечка от състезанието е затворена.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 41 мин.
Тъпотията е опасна.Онзи ден един искал да пресече пред влака.Резултатът е ясен.Днес тези застанали на завой на рали по допирателната на завоя.Резултатът същия.Простотията мисли че като може да не спазва хорските закони може да не спазва и законите на физиката.Може ама само по веднъж и към гробищата.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.