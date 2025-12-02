Сподели close
Видео на катастрофата край Девня от 1 декември се завъртя в мрежата. На кадрите се вижда как лека кола се забива в товарен автомобил.

Припомняме, че зад волана на колата е било момиче на 18 години със минимален шофьорски стаж.

От удара младата жена е с фрактури на бедро, капачка на коляно и е настанена в отделение по ортопедия, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.