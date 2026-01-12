Щабът на ВМС навърши 127 години
©
В началото на тържеството капитан I ранг Божидар Иванов – настоящ началник на тази основна командна и управленска структура на българския военен флот, направи кратка ретроспекция на нейното развитие от началото на миналото столетие до наши дни.
"Преминавайки през много трансформации и организационни промени, Адмиралтейството винаги е символизирало единното и умело ръководство на бойните сили и средства, призвани да защитават независимостта и националните ни интересите в морските пространства на България.“ – каза капитан І ранг Иванов пред присъстващите военнослужещи и цивилни служители. Той изказа своята признателност за приноса им за съхраняване на традициите и за възходящото развитие на Военноморските сили, както и увереността си в успешното справяне с предизвикателствата, стоящи пред тях.
Със своя заповед командирът на Военноморските сили награди военнослужещи и цивилни служители за постигнати отлични резултати и проявен висок професионализъм.
В приветствието си контраадмирал Михайлов очерта важната роля, която Щабът и неговите служители имат за цялостната дейност на Военноморските сили, за успешните плавания на корабите и за изпълнение на задачите, поставени пред формированията.
"Още от своето създаване, Щабът винаги е бил най-важният орган за ръководство на флота, защото няма командир или началник, който е в състояние сам да управлява такава сложна организация. Независимо от мястото и от състава, той е и винаги ще бъде този важен управленски орган, който подготвя и предлага на Командването най-адекватните и подходящи в конкретната ситуация дейности и решения.“ - подчерта контраадмирал Михайлов в своето обръщение.
Празникът завърши с обща снимка на Командването на Военноморските сили и личния състав на Щаба.
Още от категорията
/
Депутатът Коста Стоянов, "Възраждане": Една майка не е виждала детето си от година заради бездействие и произвол
16:07
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жълт и оранжев код са в сила! Варна е предупредена
08:38 / 11.01.2026
Сняг, виелици и навявания утре във Варна. Температурата няма да п...
14:44 / 10.01.2026
Анализ: Варна се откроява с висок дял на населението с висше обра...
12:35 / 10.01.2026
Тече вътрешна проверка на летище Варна след сигнал на пътник, че ...
11:52 / 10.01.2026
Шофьор за проблемите със снегопочистването във Варна: Както видим...
10:19 / 10.01.2026
Пазарът на труда във Варна: Търсят се 15 246 работници, които да ...
08:54 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.