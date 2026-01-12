В навечерието на 127-та годишнина от създаването на Щаба на Военноморските сили, на 12 януари 2026 г. в Големия салон на Командването се проведе тържествено честване по този случай.В началото на тържеството капитан I ранг Божидар Иванов – настоящ началник на тази основна командна и управленска структура на българския военен флот, направи кратка ретроспекция на нейното развитие от началото на миналото столетие до наши дни."Преминавайки през много трансформации и организационни промени, Адмиралтейството винаги е символизирало единното и умело ръководство на бойните сили и средства, призвани да защитават независимостта и националните ни интересите в морските пространства на България.“ – каза капитан І ранг Иванов пред присъстващите военнослужещи и цивилни служители. Той изказа своята признателност за приноса им за съхраняване на традициите и за възходящото развитие на Военноморските сили, както и увереността си в успешното справяне с предизвикателствата, стоящи пред тях.Със своя заповед командирът на Военноморските сили награди военнослужещи и цивилни служители за постигнати отлични резултати и проявен висок професионализъм.В приветствието си контраадмирал Михайлов очерта важната роля, която Щабът и неговите служители имат за цялостната дейност на Военноморските сили, за успешните плавания на корабите и за изпълнение на задачите, поставени пред формированията."Още от своето създаване, Щабът винаги е бил най-важният орган за ръководство на флота, защото няма командир или началник, който е в състояние сам да управлява такава сложна организация. Независимо от мястото и от състава, той е и винаги ще бъде този важен управленски орган, който подготвя и предлага на Командването най-адекватните и подходящи в конкретната ситуация дейности и решения.“ - подчерта контраадмирал Михайлов в своето обръщение.Празникът завърши с обща снимка на Командването на Военноморските сили и личния състав на Щаба.