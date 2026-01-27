Сподели close
Стартира приемът на кандидатури към Фонд "Мост към бъдещето“ на ИКТ Клъстер – Варна, който ще подкрепи ученици, студенти и преподаватели от Варна, Добрич и Шумен с финансиране на образователни, научни и иновационни проекти.

Това съобщиха от Областния информационен център във Варна, от където допълват: Средствата са събрани по време на Коледен благотворителен бал и вече се превръщат в реална подкрепа за млади таланти и техните ментори.

Научете повече за условията и кандидатстването ТУК.