Ще има ли райони без ток във Варненско?
На 27.01.2026 г. В периода 9:00 ч. до 12:00 ч.
Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
гр. Варна – част от м-ст Зеленика, електрозахранена от ТП 2004.
