Няма информация за спиране на тока в почивната неделя. Според сайта на Енерго про се очаква следното прекъсване:

На 27.01.2026 г. В периода 9:00 ч. до 12:00 ч.

Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

гр. Варна – част от м-ст Зеленика, електрозахранена от ТП 2004.

