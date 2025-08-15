Сподели close
Зарята за Деня на Варна е едно от най-любимите преживявания и кулминацията на празника. Дали тази година тази традиция ще бъде спазена и има ли промени в нея?

От общинската администрация заявиха за Varna24.bg, че зарята ще е с продължителност 3 минути.

Дано е така, защото няколко години варненци и гости на града бяха разочаровани от късото шоу с фойерверки.

Празничните илюминации са с начало 23:00 часа. Те ще са от района на Първа буна.

