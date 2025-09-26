Общинският съвет във Варна одобри създаването на работна група, която да изследва техническото състояние на Аспаруховия мост. В състава на новосформираната група ще влязат всички членове на ПК "Транспорт“, представители на общинска администрация, експерти и членове на браншови организации. Работната група ще работи в срок от три месеца, като след приключването на обследването ще бъде изготвен подробен доклад с резултати и конкретни предложения.Съветниците избраха и представители на Общински съвет – Варна в Експертния съвет по устройство на територията към Община Варна. За основен член в състава на ЕСУТ беше определен арх. Христо Топчиев, а за резервен - арх. Стоян Петков.Общински съвет – Варна даде също съгласие за сътрудничество между Община Варна и Национална спортна академия "Васил Левски“. Партньорството ще обхваща съвместни дейности в сферите на образованието, науката, културата и спорта, включително участие в научни и приложни изследвания, проекти по национални и международни програми, както и участие в конференции, симпозиуми и семинари.