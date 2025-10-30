Благомир Коцев, издадено тази сутрин.
Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с отпуск на кмета Коцев в периода между 31.10.2025 г. и 11.11.2025 г. включително.
Това е третата заповед за заместване по полагаем отпуск, издадена от кмета Коцев от 8 юли насам, с която той посочва Павел Попов за изпълняващ функциите кмет.
Копие от нея е изпратено до Областния управител на Варна, председателя на Общинския съвет и кметове на райони и кметства.
