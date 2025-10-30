Сподели close
С нова заповед за заместване на кмета на Варна, Павел Попов продължава да изпълнява функциите кмет на общината до 11 ноември 2025 г. Това става ясно от разпореждане на Благомир Коцев, издадено тази сутрин.

Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с отпуск на кмета Коцев в периода между 31.10.2025 г. и 11.11.2025 г. включително.

Това е третата заповед за заместване по полагаем отпуск, издадена от кмета Коцев от 8 юли насам, с която той посочва Павел Попов за изпълняващ функциите кмет.

Копие от нея е изпратено до Областния управител на Варна, председателя на Общинския съвет и кметове на райони и кметства.